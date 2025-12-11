Haberler

Trump yönetimi 1 milyon dolarlık "altın kart" ile hızlandırılmış vize programını başlattı

Güncelleme:
ABD yönetimi, 'Trump Altın Kart' adı verilen yeni bir program ile 1 milyon dolar karşılığında yabancı başvuru sahiplerine hızlandırılmış vize süreci ve uzun vadede vatandaşlık imkanı sunuyor. Program, güvenlik taramasından geçenlerin doğrudan vatandaşlık yolunu açacak kriterler içeriyor ve Trump yönetiminin sıkılaşan göçmenlik politikaları döneminde hayata geçiriliyor.

ABD yönetimi, 1 milyon dolar karşılığında yabancı başvuru sahiplerine "hızlandırılmış vize süreci ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkanı" sunan "Trump Altın Kart (Trump Gold Card)"ı uygulamaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, kartın "nitelikli ve güvenlik taramasından geçen kişiler için doğrudan vatandaşlık yolu" sağlayacağını belirtti.

Trump Altın Kart, başvuru sahibinin ülkeye "kayda değer fayda sağlayacağını" kanıtlaması şartıyla verilen özel bir vize türü olarak tanımlanıyor.

Programın internet sitesine göre kart, "rekor sürede ABD oturum" hakkı vadediyor. İç Güvenlik Bakanlığına ödenen 15 bin dolarlık işlem ücretinin ardından 1 milyon dolarlık katkı yapan başvuru sahiplerinin hızlandırılmış şekilde oturum alabileceği belirtiliyor.

Diğer yandan ABD'de bir çalışanı sponsor etmek isteyen şirketlerin 2 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Program kapsamında yakında 5 milyon dolar karşılığında "özel vergi avantajları" sunan "platin" versiyonun da devreye alınacağı duyuruldu.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, programa ilişkin yaptığı açıklamada, başvuru sahiplerinin "hükümetin şimdiye kadar yaptığı en kapsamlı güvenlik taramasından" geçirileceğini ve kart sahiplerinin 5 yıl sonra vatandaşlığa giden bir yola sahip olacağını söyledi.

ABD'nin göçmenlik adımları

Öte yandan program, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarını sıkılaştırdığı bir dönemde yürürlüğe giriyor.

ABD yönetimi, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik operasyonları artırırken çalışma vizelerinin ücretlerini de yükseltti.

Washington, "yüksek riskli ülke" sınıfında yer alan 19 ülkenin vatandaşları tarafından yapılan bütün iltica başvurularını ve göçmenlik yardım taleplerini durdurmuştu.

Trump, eylülde, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
