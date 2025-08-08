Trump'tan Yeni Nüfus Sayımı Talimatı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, yasal statüsü olmayan kişilerin nüfus sayımına dahil edilmeyeceğini belirterek yeni bir nüfus sayımı için Ticaret Bakanlığı'na talimat verdi.

WASHINGTON, 8 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yasal statüsü olmayan kişilerin dahil edilmeyeceği yeni bir nüfus sayımı yapılması talimatını verdiğini açıkladı.

Trump perşembe günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamasında, " Ticaret Bakanlığı'na, güncel veriler ve özellikle 2024 Başkanlık Seçimi sonuçları temel alınarak hazırlanacak, son derece doğru yeni bir nüfus sayımı için derhal çalışmalara başlanması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Trump, "Ülkemizde yasadışı olarak bulunan kişiler nüfus sayımına dahil edilmeyecek" dedi.

ABD'de nüfus sayımı, ABD Anayasası gereği Ticaret Bakanlığı'na bağlı Nüfus Sayım Bürosu tarafından her 10 yılda bir gerçekleştiriliyor. Bir sonraki sayımın 2030 yılında yapılması planlanıyor.

Sayım, vatandaşlık ya da göçmenlik statüsüne bakılmaksızın ABD sınırları içinde yaşayan her kişi saymayı amaçlıyor. Elde edilen veriler daha sonra Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısının eyaletler arasında nüfusa göre yeniden dağıtılmasında kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize

Güle güle Youssef En-Nesyri! Bu saatten sonra takımda kalması mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, sesini yükseltti

Trump'tan Netanyahu'ya fırça! Sözünü kesti, bağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.