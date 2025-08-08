Trump'tan Yeni Nüfus Sayımı Talimatı

WASHINGTON, 8 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yasal statüsü olmayan kişilerin dahil edilmeyeceği yeni bir nüfus sayımı yapılması talimatını verdiğini açıkladı.

Trump perşembe günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamasında, " Ticaret Bakanlığı'na, güncel veriler ve özellikle 2024 Başkanlık Seçimi sonuçları temel alınarak hazırlanacak, son derece doğru yeni bir nüfus sayımı için derhal çalışmalara başlanması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Trump, "Ülkemizde yasadışı olarak bulunan kişiler nüfus sayımına dahil edilmeyecek" dedi.

ABD'de nüfus sayımı, ABD Anayasası gereği Ticaret Bakanlığı'na bağlı Nüfus Sayım Bürosu tarafından her 10 yılda bir gerçekleştiriliyor. Bir sonraki sayımın 2030 yılında yapılması planlanıyor.

Sayım, vatandaşlık ya da göçmenlik statüsüne bakılmaksızın ABD sınırları içinde yaşayan her kişi saymayı amaçlıyor. Elde edilen veriler daha sonra Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısının eyaletler arasında nüfusa göre yeniden dağıtılmasında kullanılıyor.