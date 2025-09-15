Haberler

Trump'tan Washington'a Federal Müdahale Tehdidi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın ICE birimleriyle işbirliği yapmayacağını açıklaması üzerine, gerekirse ulusal acil durum ilan edip federal yönetim uygulayacağını söyledi. Trump, şehirdeki suç oranlarına dikkat çekerek Bowser'ın kararının suçları artırabileceği uyarısını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'ın Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleriyle işbirliği yapmayacağını açıklaması üzerine gerekirse ulusal acil durum ilan edip, federal yönetim uygulayacağını belirtti.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından Washington'daki suç oranlarına ve Bowser'ın açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Federal hükümetin müdahalesi sayesinde Washington'un birkaç hafta içinde ABD'nin ve hatta dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri olmaktan çıkıp en güvenli şehirlerinden birine dönüştüğünü savunan Trump, şehrin "neredeyse hiç suç olmayan bir yer" haline geldiğini iddia etti.

Trump, kentin restoranları, mağazaları ve işletmelerinin dolup taştığını belirterek şehrin Demokrat Belediye Başkanı Bowser'ın ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri ile işbirliği yapmayacağını açıkladığını aktardı.

Bowser'ın sözlerine tepki gösteren Trump, "Bunun olmasına izin verirsem, suçlar yeniden patlak verecektir. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Gerekirse ulusal acil durum ilan edip, federal yönetim uygulayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

