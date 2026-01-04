Trump'tan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'e Tehdit: "Doğru Olanı Yapmazsa Maduro'dan Daha Büyük Bedel Ödeyecek"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da Devlet Başkanlığı görevini geçici olarak üstlenen Delcy Rodriguez hakkında, "Doğru olanı yapmazsa muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, The Atlantic dergisine verdiği mülakatta, saldırı düzenlenerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı Venezuela'da Devlet Başkanlığı görevini geçici olarak üstlenen Delcy Rodriguez'e yönelik tehditkar ifadeler kullandı. Trump, Rodriguez'in "ABD'nin isteklerine uyması gerektiğini" belirterek, "Doğru olanı yapmazsa muhtemelen Maduro'dan daha büyük bir bedel ödeyecek" dedi.

Venezuela'nın "cehenneme döndüğünü" ve "başarısız bir ülke" olduğunu savunan Trump, ülkenin geleceğiyle ilgili "Yeniden inşa ve rejim, ne derseniz... Şu anda eldekinden daha iyidir. Daha kötüye gidemez" şeklinde konuştu.

Trump, ABD'nin müdahale edeceği "son ülkenin Venezuela olmayacağına" vurgulayarak, Grönland'ın etrafının Rusya ve Çin'e ait gemilerle çevrili olduğunu ileri sürdü. Venezuela'ya olası bir askeri müdahalenin Grönland için ne anlama geleceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, bunun ABD yönetimi tarafından incelenmesi gerekeceğini söyledi.

Mülakatta, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Trump'ın söylediklerini yaptığına" dair açıklamaları ve Trump'ın daha önce Grönland'a ilişkin sözleri de gündeme geldi. Bu soruya yanıt veren Trump, "Marco bana çok cömert davrandı. O zaman Grönland'dan bahsetmiyordum ancak Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için ihtiyacımız var" dedi.

Trump, Venezuela'da istediği yeniden inşa ve rejim değişikliğinin, daha önce karşı çıktığını dile getirdiği Irak'taki benzer girişimlerden farkına ilişkin soruya, Irak savaşını kendisinin başlatmadığını söyleyerek yanıt verdi. Trump, "Irak'ı ben yapmadım. O, (eski ABD Başkanı) George Bush'tu. Bunu Bush'a tekrar sormanız gerekiyor çünkü Irak'a hiç gitmemeliydik. Bu, Orta Doğu felaketini başlattı" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD'nin Batı Yarımküre'deki hakimiyetine ilişkin açıklamaları da hatırlatılan Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulması kararının "yalnızca coğrafi sebeplerle alınmadığını" savundu.