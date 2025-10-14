Trump'tan Venezuela Açıklarında Uyuşturucu Kaçakçılığı Teknesine Saldırı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından, istihbarat raporlarına göre uyuşturucu taşıdığı belirtilen bir tekneye saldırı düzenlendiğine dair yazılı ve görsel detayları paylaştı.

Saldırının kendi emriyle düzenlendiğini vurgulayan Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bu sabah ABD Güney Saha Komutanlığı görev alanında, Venezuela açıklarında, yabancı terör örgütleri ile bağlantılı uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneye ölümcül kinetik saldırı emri verdiğini belirtti.

Trump, istihbarat verilerinin, söz konusu teknenin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, yasa dışı "narkoteröristler" ile bağlantılı olduğunu ve örgütün kullandığı bilinen bir güzergahta ilerlediğini doğruladığını aktardı.

Saldırının uluslararası sularda düzenlendiğini belirten Trump, teknedeki 6 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini, ABD askerlerinin ise zarar görmediğini kaydetti.

Trump, paylaştığı 33 saniyelik videoda, hızla seyreden bir tekneden, yapılan saldırı sonucunda alevler yükseldiği görüldü.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz gücü gönderilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.