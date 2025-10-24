Haberler

Trump'tan Venezuela Açıklarına Uçak Gönderildiği İddiasına Yalanlama

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuelaya B-1 bombardıman uçakları gönderildiği iddialarını yalanladı. Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, durumun yanlış olduğunu belirtirken, ülkesinin Karayipler'deki uyuşturucu kartellerine karşı mücadelesinin devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasını yalanladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, ABD'nin Karayipler'e yönelik artan askeri yığınağına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Trump, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasına ilişkin bir soruya, "Bu doğru değil. Hayır, yanlış." şeklinde yanıt verdi.

ABD Başkanı, Venezuela'nın "uyuşturucu trafiği" konusundaki eylemlerinden hiç memnun olmadıklarını ve bu noktada Karayipler'deki uyuşturucu kartellerine karşı "mücadeleye" devam edeceklerini vurguladı.

Venezuela yönetiminden de memnun olmadıklarını kaydeden Trump, bu ülkenin aynı zamanda ABD'ye yasa dışı göçmenleri gönderdiğini ve (eski ABD Başkanı) Joe Biden yönetiminin buna bilerek izin verdiğini savundu.

Trump, "Artık sınırlarımız kapalı. Aslında son dört aydır, sanırım beş aydır kimse gelmedi. Artık ülkemize gelen insanlar sadece yasal yollardan geliyorlar." dedi.

WSJ: ABD, Venezuela açıklarına B-1 uçakları gönderiyor

Wall Street Journal (WSJ), ABD'li bir yetkiliye ve uçuş takip verilerine dayandırdığı haberinde, iki B-1 Lancer tipi bombardıman uçağının Teksas'taki Dyess Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalandığını iddia etti.

Uçuş takip verilerine göre, Venezuela yakınlarında uçan iki bombardıman uçağının bu ülkenin hava sahasına girmediği ve uçuş boyunca uluslararası hava sahasında kaldığı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), AA'nın söz konusu uçuşlara ilişkin sorusuna yanıt vermedi.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
