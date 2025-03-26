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Trump'tan Türkiye ve Erdoğan'a övgü

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- Trump'tan Türkiye ve Erdoğan'a övgü ABD Başkanı Donald Trump, aralarında ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ın da bulunduğu farklı ülkelerde görevlendirilecek bazı büyükelçileri kabulünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

- Trump'tan Türkiye ve Erdoğan'a övgü

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, aralarında ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ın da bulunduğu farklı ülkelerde görevlendirilecek bazı büyükelçileri kabulünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da onay aldıktan farklı ülkelerde görevlendirilecek bazı büyükelçileri ağırladı. Aralarında ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Tom Barrack'ın da bulunduğu büyükelçileri Beyaz Saray'da kabul eden Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Kabul sırasında diğer büyükelçiler gibi kısa bir açıklama yapan Barrack, ABD Başkanı Trump ile çalışmaktan memnuniyetini dile getirdi. Trump, Tom Barrack'ın Türkiye için "en kadim medeniyetlerden biri" ifadesini kullanmasının ardından "iyi bir ülke, lideri de iyi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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