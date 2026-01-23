Haberler

Trump, TikTok anlaşmasının başkanlık seçimlerinde genç seçmen desteğine katkı sağladığını savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'deki operasyonlarına devam etmesini sağlayan anlaşmanın, 2024 başkanlık seçimlerinde genç seçmenlerin desteğini artıracağını savundu. TikTok'un çoğunluğu Amerikalılara ait bir ortak girişim tarafından satıldığını ve bu girişimin veri güvenliği önlemleri ile faaliyet göstereceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un, ABD'deki operasyonlarına devam etmesini sağlayacak anlaşmanın 2024 başkanlık seçimlerinde genç seçmenlerden aldığı desteğe katkı sunduğunu savundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerini sürdürebilmesine yönelik anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

TikTok'un "Büyük ABD'li vatanseverler ve yatırımcılarından oluşan bir grup" tarafından satın alındığını belirten Trump, platformun gelecekte "önemli bir ses" olmaya devam edeceğini vurguladı.

Trump, "2024 başkanlık seçimlerinde, gençlerin oylarını alma konusunda bu kadar başarılı olmamın sebebi de buydu. Umarım uzun yıllar sonra TikTok'u kullanan ve sevenler tarafından hatırlanırım." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yönetimindeki yetkililerin, sürecin "nihai ve başarılı bir şekilde" sonuçlanmasında rol oynadığını kaydeden Trump, anlaşmanın tamamlanmasında katkısı bulunanlara da teşekkür etti.

Trump, "Ayrıca bizimle işbirliği yaptığı ve nihayetinde anlaşmayı onayladığı için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e de teşekkür etmek istiyorum. O, başka bir yol da seçebilirdi ama seçmedi ve bu kararı için minnettarız." ifadesine yer verdi.

Çoğunluğu Amerikalılara ait "ortak girişim" kurulmuştu

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un, ABD'deki operasyonlarına devam etmesini sağlayacak anlaşma kapsamında, çoğunluğu Amerikalılara ait ortak girişim kurulmuştu.

TikTok ABD Veri Güvenliği (USDS) ortak girişiminden yapılan açıklamada, girişimin ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameye uygun olarak kurulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Çoğunluğu Amerikalılara ait olan bu ortak girişim, ABD kullanıcılarını korumak amacıyla kapsamlı veri güvenliği, algoritma güvenliği, içerik moderasyonu ve yazılım garantileri gibi tanımlanmış güvenlik önlemleri altında faaliyet gösterecektir." ifadesi kullanılmıştı.

TikTok USDS'nin amacına değinilen açıklamada, ortak girişimin hesap verilebilirlik de sağlayacağı aktarılmıştı.

Ortak girişimin 7 üyeli, çoğunluğu Amerikalılardan oluşan yönetim kurulu tarafından yönetileceğine işaret edilen açıklamada, TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Chew'in yanı sıra Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX'ten yöneticilerin şirketin yönetim kurulunda yer alacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Skriniar'dan kötü haber
Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda

Rafa Silva bu kez ağlattı
Trump'tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti

Trump'tan sürpriz karar! Bir ülkenin davetini geri çekti
Fenerbahçe-Aston Villa maçına damga vuran an

Fenerbahçe maçına damga vuran an