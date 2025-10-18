Haberler

Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya 'Durma' Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'ya çatışmayı sona erdirmek için 'bulundukları yerde durma' çağrısında bulundu. Trump, iki ülkeye bir anlaşma yapmalarını ve çatışmayı durdurmalarını 'şiddetle tavsiye ettiğini' açıkladı.

WASHINGTON, 18 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'ya 3,5 yıldan uzun süren çatışmayı sona erdirmek için "bulundukları yerde durma" çağrısında bulundu.

Trump, cuma günü Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştükten kısa bir süre sonra sosyal medyadan paylaştığı mesajında Rusya ve Ukrayna'ya bir anlaşma yapmalarını ve çatışmayı durdurmalarını "şiddetle tavsiye ettiğini" söyledi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinde yaptığı açıklamada, "Öldürmeyi durdurmanın ve bir anlaşma yapmanın zamanı geldi! Yeterince kan döküldü, mülkiyet sınırları savaş ve cesaretle belirlendi.

Oldukları yerde durmalılar. Her ikisi de zafer ilan etsin, kararı tarih versin" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ile görüşmesini "çok ilginç ve samimi" olarak nitelendiren Trump, yakın gelecekte ABD-Rusya-Ukrayna üçlü zirvesi yapılmasının olası olmadığını belirtti. Trump, Kiev'e Tomahawk füzesi sağlanmasını düşük bir ihtimal olarak değerlendirdi.

Trump, bir gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi yapmış ve görüşmeyi "çok verimli" olarak nitelendirmişti.

Telefon görüşmesinin ardından Trump, Rusya-Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için Putin ile Macaristan'da bir araya gelerek görüşmelerine devam edeceğini açıklamıştı.

Trump ve Putin, ağustos ayında ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelmiş, ancak görüşmeden herhangi bir anlaşma çıkmamış ve ateşkes müzakereleri çıkmaza girmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
CHP Kongresinde tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı

Kongrede tek aday kürsüde fenalaşıp yere yığıldı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Görüntü Türkiye'den! Olanı biteni çaresizce izlediler
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.