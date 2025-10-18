Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya 'Durma' Çağrısı

WASHINGTON, 18 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'ya 3,5 yıldan uzun süren çatışmayı sona erdirmek için "bulundukları yerde durma" çağrısında bulundu.

Trump, cuma günü Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştükten kısa bir süre sonra sosyal medyadan paylaştığı mesajında Rusya ve Ukrayna'ya bir anlaşma yapmalarını ve çatışmayı durdurmalarını "şiddetle tavsiye ettiğini" söyledi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinde yaptığı açıklamada, "Öldürmeyi durdurmanın ve bir anlaşma yapmanın zamanı geldi! Yeterince kan döküldü, mülkiyet sınırları savaş ve cesaretle belirlendi.

Oldukları yerde durmalılar. Her ikisi de zafer ilan etsin, kararı tarih versin" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ile görüşmesini "çok ilginç ve samimi" olarak nitelendiren Trump, yakın gelecekte ABD-Rusya-Ukrayna üçlü zirvesi yapılmasının olası olmadığını belirtti. Trump, Kiev'e Tomahawk füzesi sağlanmasını düşük bir ihtimal olarak değerlendirdi.

Trump, bir gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi yapmış ve görüşmeyi "çok verimli" olarak nitelendirmişti.

Telefon görüşmesinin ardından Trump, Rusya-Ukrayna çatışmasını sona erdirmek için Putin ile Macaristan'da bir araya gelerek görüşmelerine devam edeceğini açıklamıştı.

Trump ve Putin, ağustos ayında ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelmiş, ancak görüşmeden herhangi bir anlaşma çıkmamış ve ateşkes müzakereleri çıkmaza girmişti.