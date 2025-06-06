Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı ile İlgili Açıklamalar

WASHINGTON, 6 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Rusya'ya daha fazla baskısı yapması için ABD'ye çağrıda bulunması üzerine Rusya ve Ukrayna'nın bir süre daha savaşmaya devam etmesinin daha iyi olabileceğini söyledi.

Perşembe günü Merz ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, taraflar arasındaki "anlaşmazlık" ve "nefretin" yakın zamanda bir ateşkese varılmasını zorlaştırdığını belirtti. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda çatışmanın hızla sona erebileceğini savunuyordu.

Trump, "Sürekli, durmadan, hep savaşıyorlar. Bazen tarafların bu şekilde savaşmasına izin vermek gerek. Buna hokey gibi spor karşılaşmalarında tanık oluyoruz. Hakemler bir süreliğine oyuncuların kavga etmesine karışmıyor. Onları ayırmadan önce bir süre beklemeliyiz" dedi.

Merz, Trump'la görüşmesinde, "ABD, bu savaşı sona erdirme konusundaki güçlü konumunu koruyor. Rusya üzerinde daha fazla baskı kurulmalı" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırımın yakın zamanda söz konusu olmadığını kaydeden Trump, "tek taraf suçlu olmadığı" için yaptırımların hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya yönelik olabileceğini ifade etti.

Trump, "Savaşın durmayacağını gördüğümde çok sert olacağız. Yaptırımlar her iki ülkeye de olabilir" diye konuştu.