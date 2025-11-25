Haberler

Trump'tan Rusya-Ukrayna Krizi İçin Umut Verici Açıklama

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde bir anlaşmanın yakın olduğunu belirterek barış için umutlu olduğunu söyledi. Trump, savaşın karmaşık olduğunu ancak ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik, "Artık bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Şükran Günü (Thanksgiving) dolayısıyla düzenlediği etkinlikte gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sona ermesini istediklerini ve sadece geçen ay bu savaşta 25 bin civarında Rus ve Ukrayna askerinin öldüğünü ifade eden Trump, barış anlaşması konusunda umutlu konuştu.

Trump, "Artık bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna krizinin daha kolay hallolabileceğini düşündüğünü ancak Başkan olup süreçle ilgilenmeye başladıktan sonra bu savaşın düşündüğünden daha karmaşık olduğunu anlatan Trump, "Ancak bir yıldan kısa bir sürede ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Trump'ın 28 maddelik Ukrayna'da barış planı ile ilgili son durumu değerlendirmişti.

Leavitt, "Geçtiğimiz hafta boyunca ABD, Ukrayna ve Rusya'yı masaya oturtarak barış anlaşması yolunda büyük ilerleme kaydetti. Halen çözülmesi gereken birkaç hassas, ancak aşılabilir ayrıntı var. Bunlar da Ukrayna, Rusya ve ABD arasında daha fazla görüşme gerektirecek." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Cenevre'deki müzakerelerin olumlu geçmesinin ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için Başkan Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gideceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşları durdurma yönündeki girişimlerini takdir ettiklerini belirterek "Ancak bu girişimler sorunların temel nedenlerini çözmedi." demişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
