Trump'tan Rus İHA'larının Polonya Hava Sahasını İhlali Yorumları

ABD Başkanı Donald Trump, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin, "Bir hata olmuş olabilir." açıklamasını yaptı.

ABD Başkan Trump, Beyaz Saray'dan New York'a gitmek üzere çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Rusya'nın İHA'larla Polonya hava sahasını ihlal etmesi konusunda ne düşündüğü ile ilgili bir soruya, "Bir hata olmuş olabilir." diye karşılık verdi.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da olağanüstü kabine toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söylemişti.

Trump, konuyla ilgili önceki açıklamasında, "Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.