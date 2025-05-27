Trump'tan Putin'e Uyarı: Ateşle Oynuyor!

Trump'tan Putin'e Uyarı: Ateşle Oynuyor!
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirilerde bulundu ve başkan olmaması durumunda Rusya'nın başına daha kötü felaketler gelebileceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin başkan olmaması halinde Rusya'nın başına daha kötü şeylerin gelebileceğini savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Ateşle oynuyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yüklendi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini paylaştı.

Trump, son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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