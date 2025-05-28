Trump'tan Putin'e Sert Uyarı: 'Ateşle Oynuyor'

WASHINGTON, 28 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna çatışmasının sona ereceğine dair hiçbir belirti bulunmadığını söyleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "ateşle oynadığı" uyarısında bulundu.

Trump, salı günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu ki, ben olmasaydım, Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelmiş olurdu, gerçekten çok kötü şeyler. Putin ateşle oynuyor" dedi.

Trump, pazar günü de hem Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Putin'in yaptıkları hoşuma gitmiyor. Ona ne oldu bilmiyorum" diye konuştu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden pazar akşamı yaptığı açıklamada ise Putin'in "kesinlikle çıldırmış olduğunu" ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazar günü erken saatlerde ABD'nin son Rus saldırıları karşısındaki sessizliğini eleştiren açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalara yanıt veren Trump, "Zelenskiy'nin bu şekilde konuşarak ülkesine iyilik yapmadığını" söyledi.

Trump yönetimi son aylarda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden ancak bir sonuç alınamayan ateşkes görüşmelerinden çekilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Trump'ın artan eleştirilerine salı günü sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Medvedev, "Trump'ın Putin'in 'ateşle oynadığı' ve Rusya'nın başına 'gerçekten kötü şeyler' gelebileceği yönündeki sözleriyle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum: Kötü bir şey olacaksa o da Üçüncü Dünya Savaşı olur. Umarım Trump bunu anlar" dedi.