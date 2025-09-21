Haberler

Trump'tan Pentagon'a Gazetecilere Kısıtlama Tepkisi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin haber yapma yetkisinin Pentagon'da olmaması gerektiğini belirtti. Trump, medyanın Pentagon'a erişiminin kısıtlanmasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin hangi konularda haber yapabileceğine ilişkin karar verme yetkisinin Savunma Bakanlığında (Pentagon) olmaması gerektiğini belirtti.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, Pentagon'u takip eden gazetecilere getirilen kısıtlamalara ilişkin açıklama yaptı.

ABD'de suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün anma töreni için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, gazetecilerin hangi konularda haber yapabileceğine ilişkin karar verme yetkisinin Pentagon'da olmaması gerektiğine işaret etti.

Trump, "Gazetecileri hiçbir şey durduramaz, bunu siz de biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth dün, medyanın Pentagon'a erişiminin kısıtlanacağına işaret ederek, "Basın artık (Pentagon) koridorlarında dolaşamayacak." ifadesini kullanmıştı.

Pentagon'u medyanın değil, halkın yönettiğini vurgulayan Hegseth, kurallara uymayanların binaya alınmayacağını duyurmuştu.

The New York Times'ın Pentagon bilgi notuna dayandırılan haberinde de belirli bilgileri yayımlamamayı kabul etmeyen gazetecilerin erişiminin kısıtlanacağı ve basın mensuplarının daha önce erişilebilen çoğu alana yanlarında Bakanlıktan bir refakatçi olmadan giremeyeceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
