Trump'tan Orta Doğu İçin Umut Verici Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal girişimin ve yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nin de yer aldığı Orta Doğu bölgesinde, "harika" gelişmeler olabileceğine dair paylaşımda bulundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da harika şeyler için gerçek bir şansımız var." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasına dair yeni gelişmelerin yaşandığı dönemde yaptığı paylaşımının devamında, "Hepimiz hayatta ilk kez özel bir şey için hazırız. Başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın bu paylaşımı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin başkenti Washington'a yapacağı ziyaretin öncesinde yapması dikkati çekti.

Bir süredir Gazze Şeridi'nde barışın sağlanması için Netanyahu'yu ikna etmeye çalışan ve Müslüman liderlerle konuşan Donald Trump, dün yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu Topluluğu ile Gazze konusunda çok ilham verici ve verimli görüşmeler düzenlediğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerine yer vermişti.

ABD Başkanı, bu konuya ilişkin yoğun müzakerelerin 4 gündür sürdüğünü belirtmişti.