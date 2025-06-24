Trump'tan Ocasio-Cortez'e Sert Tepki: 'En Aptal' Kongre Üyesi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerini bombalama kararının "azil gerekçesi" olduğunu ifade eden Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'e sert tepki gösterdi.

Trump, TruthSocial hesabından paylaştığı mesajında, Demokrat Ocasio-Cortez için Kongre'deki "en aptal" insanlardan biri nitelemesi yaptı.

Demokrat üyelerin, daha önce de yaptığı gibi ABD Başkanı'nın azlini talep ettiğini belirten Trump, Ocasio-Cortez'in serzenişlerinin nedeninin, mevcut yönetim altında ABD'nin elde ettiği tüm zaferler olduğunu savundu.

Trump, Demokratların kazanmaya alışkın olmadıklarını ileri sürerek, ABD'nin tekrar başarılı olma kavramına tahammül edemediklerini kaydetti.

Ocasio-Cortez'in göreve uygun olmadığı düşüncesini paylaştığı mesajında ABD Başkanı, yine de Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri Jasmine Crockett ile İlhan Omar'dan daha uygun olduğunu ifade etti.

Trump, kendisinin, fiziksel muayene kapsamında Walter Reed Tıp Merkezi'nde tamamladığı bilişsel testi, Ocasio-Cortez'in de almaya zorlanması gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Sorumlu doktorun dediği gibi, 'Başkan Trump bunu başardı' yani her cevabı doğru verdim. Sürekli şikayet etmek yerine, Alexandria, benim de büyüdüğüm Queens'e geri dönmeli ve 'temsil ettiği' ve artık hiç gitmediği bölgedeki pis, iğrenç, suç dolu sokaklarını düzeltmeli."

Ocasio-Cortez dahil Demokratların Kongre tarihinin en düşük anket sonuçlarına ulaştığını aktaran Trump, "Hadi gelin beni tekrar azletmeye çalışın, günümü mükemmel yapın." ifadesini kullandı.

Kararın "açıkça azil için temel oluşturduğu" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı kararı, "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle Kongre üyelerinin eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Demokrat üye Alexandria Ocasio-Cortez de X'te yaptığı paylaşımda, Trump'ın kararının "kesinlikle ve açıkça azil için temel oluşturduğunu" belirtmiş ve Trump'ın "nesillerce ABD'yi hapsedecek bir savaş başlatma riski aldığını" ifade etmişti.