Trump'tan Netanyahu'ya Yolsuzluk Davası İçin Müdahale Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptali için çağrıda bulunurken, İsrail ana muhalefeti bu müdahaleye tepki gösterdi. Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Trump'ın İsrail'in yargısına müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının iptal edilmesi çağrısına İsrail ana muhalefeti, "Trump, yasal süreçlerimize müdahale etmemeli" açıklamasıyla tepki gösterdi.

Yedioth Ahronot gazetesine açıklamalarda bulunan ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, Trump'ın Tel Aviv'in yargısına müdahale etmemesi gerektiğini vurguladı.

Lapid, "Başkan Trump'a minnettarız, ancak milletvekili Simcha Rothman'ın dediği gibi başkan bağımsız bir ülkedeki yasal bir sürece müdahale etmemeli." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın, yolsuzluk davasının iptalini istemesinin Netanyahu'ya önden ödediği bir tazminat olarak değerlendirdiğini belirten Lapid, Gazze Şeridi'ne saldırılara son verilmesi için Trump'ın Netanyahu'ya baskı kuracağını söyledi.

Trump, Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptal edilmesini istemişti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasını "cadı avı" şeklinde nitelendirerek davanın derhal iptal edilmesini talep etmişti.

Netanyahu ve kendisinin "birlikte cehennemi" yaşadığını ve İsrail'in ezeli düşmanı İran'a karşı büyük zafer kaydettiklerini savunan Trump, İsrail'in "hayatta kalması" için savaştıklarını ifade etmişti.

Trump, kimsenin kendisiyle Netanyahu kadar iyi çalışamayacağını da belirterek, "İsrail'i kurtaran ABD idi ve şimdi Binyamin Netanyahu'yu kurtaracak olan da ABD olacak. Bu sözde adalet rezaleti kabul edilemez!" açıklamasını yapmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahuhakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor

8.5 milyon euro maaşı bırakıp 850 bin euro'ya imza attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi

Kenan'ın asisti Juventus'a yetmedi! 7 gollü muhteşem maç
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.