Trump'tan Netanyahu için Af İsteği: Tepkiler Çeşitlilik Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndererek yolsuzluktan yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu için af istemesine siyasi liderler farklı tepki gösterdi.

Netanyahu'nun koalisyonunda yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan Trump'ın mektubuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ben-Gvir, Netanyahu hakkındaki davaları "utanç verici" şeklinde niteleyerek Trump'ın mektubuna destek verdi.

Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini isteyen Ben-Gvir, "Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Trump'ı dinle." ifadesini kullandı.

Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Trump'ı doğrudan hedef almak yerine Netanyahu'ya yüklendi.

Lapid, İsrail yasalarına göre, birinin affedilebilmesi için önce suçun kabul edilmesi ve yapılanlardan pişmanlık duyulması gerektiğini belirtti.

Diğer bir muhalif lider Yair Golan da Netanyahu'yu eleştirdi.

Golan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Netanyahu, (hakkındaki yolsuzluk davalarında) hiçbir şey olmadığını ve olmayacağını iddia ediyor, ancak aynı zamanda af konusunda yardımcı olması için Trump'a yalvarıyor." yorumunda bulundu.

Netanyahu'nun süren davalar nedeniyle ülke yönetiminde "zorlandığı" yönündeki serzenişine de atıfta bulunan Golan, "Eğer bir ülkeyi ve bir davayı aynı anda yönetmekte zorlanıyorsa istifa etmeli." ifadesini kullandı.

Trump, hakkında yolsuzluk davaları süren Netanyahu'yu affetmesi için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Herzog'un ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği vurgulanmıştı.