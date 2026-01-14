Haberler

Trump, ABD'nin Grönland'ı alması halinde NATO'nun güçleneceğini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın alınmasının NATO'yu daha güçlü hale getireceğini öne sürdü. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Grönland'ın stratejik önemine dikkat çekerek, ABD'nin ulusal güvenliği için gerekli olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürdü.

Trump, Grönland'a yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyaç duyduğu iddiasını yineleyen Trump, Ada'nın bir süredir inşa ettikleri hava savunma sistemi "Altın Kubbe" için hayati önem taşıdığını belirtti.

NATO'ya Grönland'ın alınmasına "öncülük etme" çağrısı yapan Trump, "Grönland ABD'nin elinde olduğunda, NATO çok daha güçlü ve etkili hale gelecektir." ifadesini kullandı.

Trump, NATO'nun caydırıcılığını da ABD'ye borçlu olduğunu savundu.

Trump'tan NATO'ya Grönland çağrısı

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı son paylaşımda, Çin ile Rusya'nın Grönland'a yönelik faaliyetlerini artırdığına ilişkin bir haberi alıntılayarak "NATO: Danimarka'ya onları (Çin ve Rusya'yı) buradan hemen çıkarmasını söyleyin! İki köpek kızağı buna yetmez. Bunu sadece ABD yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
