Trump'tan NATO Bütçesine Yüzde 5 Artış Müjdesi

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ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, NATO bütçe hedefleri doğrultusunda yıllık 1 trilyon dolardan fazla artış olacağı müjdesini verdi. Trump, müttefik ülkelerin hızlı bir şekilde hedefe ulaşma planlarını hızlandırdığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO bütçe hedefiyle yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacağını söyledi.

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde konuşan Trump, NATO ülkelerinin "hemen hemen hepsinin" çok hızlı bir şekilde yüzde 5'e ulaşma planlarını hızlandırdığını belirtti.

"(NATO bütçe hedefiyle) Yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacak." ifadesini kullanan Trump, savunma bütçesinde ABD'nin payının diğer müttefiklere göre daha fazla olduğunu, bunun da "haksızlık" olduğunu söyledi.

Trump, planlanan artışın ülkesi için oldukça "önemli bir kazanç" olacağını belirtti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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