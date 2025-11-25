Trump'tan Lübnan'a Bağımsızlık Günü Tebriği

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'ın 82. bağımsızlık yıl dönümünü kutlayarak, iki ülke arasındaki ortaklığın daha da derinleşmesini istediklerini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, Lübnan'ın 82. Bağımsızlık Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a tebrik mesajı gönderdi.

Trump, "ABD halkı adına size ve Lübnan halkına en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın tarihi bir dönüm noktasından geçtiğini kaydeden Trump, Beyrut'un daha fazla istikrar ve ekonomik refaha ulaşması için önemli fırsatlar olduğuna dikkati çekti.

ABD Başkanı, mesajında, Lübnan hükümetinin aldığı "cesur kararları takdir ettiğini" belirterek, iki ülke arasındaki ortaklığın derinleşmesini ve "gelecek nesiller için daha aydınlık bir gelecek" inşa etmek istediklerini vurguladı.