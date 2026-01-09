Donald Trump: "Venezuela Desteği Kesilirse Küba Rejimi Hayatta Kalamaz"

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki gelişmelerin Küba üzerindeki olası etkilerine ilişkin " Venezuela'dan gelen petrol ve finansal desteğin kesilmesi halinde Küba'nın ayakta kalması mümkün olmaz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Fox News kanalında Sean Hannity'nin sorularını yanıtladı. Trump, Venezuela ile Küba arasındaki ilişkinin petrol karşılığı koruma esasına dayandığını belirten Trump, "Küba, para ve petrol için tamamen Venezuela'ya bağımlı durumda. Karşılığında ise Venezuela'ya koruma sağlıyorlar. Anlaşma her zaman buydu" ifadelerini kullandı.

"Küba'daki mevcut yönetimin başarısız olacağını ve alternatiflerinin bulunmadığını" savunan Trump, "Venezuela'dan gelen petrol ve finansal desteğin kesilmesi halinde Küba'nın ayakta kalması mümkün olmaz" diye konuştu.

Trump ayrıca, "Venezuela askerlerinin sıkı ve iyi askerler olduğunu, buna rağmen ordunun üç gün önce yok edildiğini" öne sürdü. ABD Başkanı, "Küba'nın Venezuela'ya sağladığı koruma kalkanının artık işlevsiz kaldı" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Küba'ya yönelik yardım stratejisine de açıklık getiren Başkan Trump, "Küba'ya yardım etmek için bir şeyler yapmak istiyoruz ancak benim önceliğim, ABD'de yaşayan ve geçmişte çok kötü muamele görmüş olan Kübalılara yardım etmek. Ben onlara yardım etmek istiyorum" dedi.

"Marco Rubio'nun intikamı" tartışması

Röportajda, Küba asıllı Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun süreçteki rolü de gündeme geldi. Rubio için "Küba'yı çok iyi biliyor, harika biri" ifadelerini kullanan Trump, son gelişmelerin bazı çevrelerce "Marco Rubio'nun intikamı olarak nitelendirildiği"nin hatırlatılması üzerine "Bilmem. Belki de öyledir. Ama onların arasında çok fazla harika insan olduğu da bir gerçek" yanıtını verdi.