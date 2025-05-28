Trump'tan Kanada'ya Altın Kubbe Ücreti: 61 Milyar Dolar

WASHİNGTON, 28 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, "Altın Kubbe" füze savunma sistemine katılmak için Kanada'nın 61 milyar ABD doları ödemesi gerektiğini söyledi.

Trump, salı günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Muhteşem Altın Kubbe sistemimize dahil olmayı çok isteyen Kanada'ya, ayrı ama eşit olmayan bir ulus olarak kalmaları halinde bunun onlara 61 milyar dolara mal olacağını, ancak el üstünde tutacağımız 51. eyaletimiz olurlarsa bunun maliyetinin onlara sıfır dolar olacağını söyledim" ifadelerini kullandı.

Füze kalkanı sistemini salı günü duyuran Trump, girişimin toplam maliyetinin 175 milyar ABD doları olduğunu belirtti. Trump, "Manhattan Projesi ölçeğinde" diye nitelediği girişimin başına ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Generali Michael Guetlein'i getirdiğini de açıkladı.

Sistem, ülkeye doğrultulan füzeleri tespit etme, izleme ve önleme kapasitesine sahip kapsamlı bir uydu ağından oluşacak. Trump yönetiminin göreve geldiği ilk hafta "Amerika için Demir Kubbe" adıyla duyurulan proje, önemli ölçüde geliştirilerek şubat ayında ABD Savunma Bakanlığı tarafından "Altın Kubbe" olarak yeniden adlandırıldı.

Kanada'yı ABD topraklarına katarak ülkenin 51. eyaleti yapma isteğini sürekli şekilde dile getiren Trump, Kanada'nın egemenliğini defalarca tehdit etmişti. Kanada Başbakanı Mark Carney ise bu ayın başlarında Oval Ofis'te gerçekleştirilen bir toplantı sırasında Trump'a Kanada'nın "satılık olmadığını" söylemişti.