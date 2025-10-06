Trump'tan Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Takaiçi Sanae'ye Tebrik

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın ilk kadın başbakanı olmaya hazırlanan Takaiçi Sanae'ye yeni görevi için başarılar diledi.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Japonya'daki seçim sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Japonya, ilk kadın başbakanını seçti. Kendisi son derece saygın, bilge ve güçlü biri. Bu, Japonya'nın harika halkı için harika bir haber. Herkesi tebrik ederim." mesajını paylaştı.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi Sanae olmuştu.

Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olmaya hazırlanan 64 yaşındaki Takaiçi, "kamuoyunda en çok destek gören isim" olarak öne çıkıyor.

Danışman Meclisi seçimleri

Japonya'da seçmen, üst mecliste her 3 yılda bir yapılan seçimlerle, toplam 248 sandalyenin yarısının akıbetini belirlemek üzere 20 Temmuz'da sandık başına gitmişti.

Seçimlerde iktidar ve muhalefetin sahip olduğu 123 sandalye aynı şekilde kalırken, diğer 125 sandalyenin yeni sahipleri belirlenmişti. Sonuçlara göre, iktidar koalisyonu, seçimde hedeflediği en az 50 sandalye hedefini yakalayamamış ve üst mecliste çoğunluğu kaybetmişti.

Halihazırda 75 sandalyesi bulunan iktidar koalisyonu, seçimde 47 sandalye elde etmiş ancak çoğunluk için 125 sandalye hedefine erişememişti. Böylelikle 2024 seçimlerinde alt mecliste çoğunluğu yitiren iktidar koalisyonu, bu yıl da üst mecliste aynı akıbeti yaşamıştı.