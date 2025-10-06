Haberler

Trump'tan İthal Kamyonlara Yüzde 25 Gümrük Vergisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren ithal orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu karar, yerel üreticileri koruma amacı taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, "1 Kasım'dan itibaren diğer ülkelerden ABD'ye gelen tüm orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Trump, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada, söz konusu tarifenin başlangıç tarihini 1 Ekim olarak duyurmuştu.

Konuya ilişkin önceki paylaşımında Trump, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Güncel
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürpriz hamle! Putin ile Netanyahu telefonda görüştü

Kimsenin beklemediği hamle! Putin ve Netanyahu ne konuştu?
1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı

1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.