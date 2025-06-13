Trump'tan İsrail ve İran Açıklamaları: 'Anlaşma İçin Süre Verdik'

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını övdü ve İran'a anlaşma için 60 gün süre verdiğini belirtti. Trump, İsrail'in desteklenmesinin tarihsel olarak eşine az rastlanır bir durum olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'i desteklediğini vurguladı ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları "çok başarılı bir operasyon" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı ABD merkezli CNN'e yaptığı açıklamada, "Biz elbette İsrail'i destekliyoruz, açık bir şekilde ve tarihte kimsenin desteklemediği kadar destekledik" dedi. ABD Başkanı, "Artık masaya oturup bir anlaşma yapmaları gerek, yoksa çok geç olacak. Onlar için çok geç olacak. Benim muhatap olduğum kişiler artık hayatta değil, o sertlik yanlıları" diye konuştu. Kimleri kastettiğini ise açıklamadı. Trump, "bu kişilerin İsrail'in dün geceki saldırısında mı öldüğünün" sorulması üzerine alaycı bir şekilde, "Gripten ölmediler; Covid'den de ölmediler" yanıtını verdi.

"Onlara 60 gün süre verdim, bugün 61'inci gün"

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan ayrıca yaptığı bir açıklamada, "İran beni dinlemeliydi, onlara anlaşmaya varmalrı için 60 günlük bir uyarı süresi verdim ve bugün 61'inci gün"' dedi. ABD Başkanı, mart ayının başında İran'a uzlaşı çağrısı yapıp ABD ve İran arasındaki nükleer ögrüşmeleri başlatmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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