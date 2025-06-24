Trump'tan İsrail'e İran Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmaması konusunda İsrail'e çağrı yaparak, " İsrail, ( İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur." ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, İran ve İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Trump, "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen getir." ifadelerini kullandı.