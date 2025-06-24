Trump'tan İsrail'e İran Uyarısı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e İran'a saldırmamaları konusunda çağrıda bulundu ve bu durumun büyük bir ihlal olacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmaması konusunda İsrail'e çağrı yaparak, " İsrail, ( İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur." ifadelerini kullandı.
Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, İran ve İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.
Trump, "İsrail, (İran'a) o bombaları atma. Atarsan bu büyük bir ihlal olur. Pilotlarını hemen getir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel