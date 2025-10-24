Haberler

Trump'tan İsrail'e Batı Şeria Açıklaması

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme girişiminin söz konusu olmadığını ve bu konuda endişelenmemeleri gerektiğini belirtti. Trump, söz konusu Oylamanın kendi barış planına zarar vermeyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Parlamentosunda yapılan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin oylama için, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte İsrail'deki söz konusu oylamayı değerlendirdi.

Trump, İsrail Parlamentosu'nda yapılan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine yönelik çabanın kendisinin barış planına zarar verip vermeyeceğine yönelik bir soruya, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak. Tamam mı? Endişelenmeyin. Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar. İsrail iyi gidiyor ve Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar." diye cevap verdi.

ABD Başkanı Trump, Amerikan Time dergisine verdiği mülakatta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
