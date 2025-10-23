Trump'tan "İsrail, Batı Şeria'yı ilhak ederse ABD'nin tüm desteğini kaybeder" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulundu.

Amerikan Time dergisine mülakat veren ABD Başkanı Trump, İsrail parlamentosunun Batı Şeria ile ilgili son oylamasını değerlendirdi.

Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını verdi.

İsrail ziyaretini tamamlayan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de havalimanında konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

Vance, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeye ilişkin yasa tasarısının, kendisi de İsrail'deyken mecliste ön oylamadan geçmesinin kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve bunu "aptalca" bulduklarını, Trump yönetiminin politikasının buna karşı olduğunu belirtmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, çarşamba günü İsrail Meclisindeki ön oylamada, oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Oylamaya katılan vekillerden 24'ü "hayır", 25'i ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Trump'tan Netanyahu'ya: "Tüm dünya ile savaşamazsın"

Öte yandan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun diğer ABD başkanlarına karşı "asi" davranırken, kendisini nasıl dinlediğiyle ilgili bir soruya cevap vermeden önce kayıt dışı bir değerlendirme yaptı.

Daha sonra Trump, "Durmak zorundaydı yoksa dünya onu durduracaktı. Ben neler olduğunu görebiliyordum. Siz de neler olduğunu görebiliyordunuz. İsrail dünya genelinde popülerliğini çok yitiriyordu. Her neyse, sonunda doğru olanı yaptı." şeklinde devam etti.

ABD Başkanı, Netanyahu'ya uyarıda bulunarak, "Dünya bizim saldırılarımızdan bıkmıştı. Biz diyorum, yani İsrail ve biz. Sonra Bibi'ye dedim ki 'Bibi, tüm dünya ile savaşamazsın. Bireysel savaşlar yapabilirsin ama tüm dünya sana karşı. İsrail, dünyaya kıyasla çok küçük bir yer." ifadelerini kullandı.

Kendisinin Netanyahu'ya müdahale etmemesi halinde İsrail'in "yıllarca savaşmaya devam edebileceğini" anlatan ABD Başkanı, bunun İsrail'e bir faydasının olmayacağını vurguladı.

Trump, "Onu durdurdum çünkü devam edecekti. Yıllarca sürebilirdi. Onu durdurdum ve durduğumda (bölgedeki) herkes bir araya geldi, bu inanılmazdı. Netanyahu taktik hatayı yaptığında, Katar konusunda, bu korkunçtu. (Katar) Emir'e de söyledim, bu (saldırı) o kadar uygunsuzdu ki herkesin yapması gerekeni yapmasını sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'yi ziyaret edebilirim

Trump, Gazze'yi ziyaret etmeyi planladığını dile getirerek bu süreçte oluşturulacak "Barış Kurulu" oluşumuna atıfta bulundu ve bölge ülkelerinin de dahil olacağı bu yapının çalışmaya başladığını görmek istediğini belirtti.

Mahmud Abbas saygı duyulan bir isim

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Şarm El-Şeyh'teki konuşmasını aktaran Trump, Abbas'ın göründüğünden çok daha farklı olduğunu ve saygı duyulduğunu söyledi.

Trump, Abbas ile görüşmesini, "Kendisi beni tebrik etti. Dedi ki ben yedi başkan gördüm. Önemli bir şey başardınız, başka hiçbir başkanın yapmayacağı şeyleri yaptın. Bunu başardığına inanamıyorum, seni tebrik ediyorum." ifadeleriyle anımsattı.

Mahmud Abbas'ın Filistinliler tarafından saygı gördüğünü ve bilge bir kişi olduğunu vurgulayan Trump, Abbas'ı, savaş sonrası Gazze'nin yönetiminde bir lider olarak görmediğini dile getirdi.

Trump'a Mervan Berguti sorusu

ABD Başkanı, Gazze'de yeni süreçte Hamas'ın dışında yeni bir liderliğin mümkün olup olmayacağı ve bu noktada Fetih Hareketi'nin sembol isimlerinden Mervan Berguti isminin gündeme gelip gelmediği ile ilgili bir soruya da cevap verdi.

Trump, "Mervan Berguti, birçok kişi tarafından Filistinlileri iki devletli çözümün arkasında birleştirebilecek tek kişi olarak görülüyor. Ancak kendisi hapiste ve İsrail onu serbest bırakmayı reddediyor. Sizce İsrail onu serbest bırakmalı mı?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Siz aramadan yaklaşık 15 dakika önce tam da bu soruyla karşı karşıya kaldım. Sorulan soru buydu. Günün sorusu buydu. Bu yüzden bu konuda bir karar vereceğim."

Suudi Arabistan yıl sonuna kadar Abraham Anlaşmaları'na katılacak

ABD Başkanı Trump, mülakatın sonunda, Suudi Arabistan'ın İran ve Gazze'deki güncel duruma bakarak artık İsrail ile normalleşme sürecine hazır olduğunu ima etti.

Trump, "Suudi Arabistan bu sürece öncülük edecek. Krala çok saygı duyuyorum ve seviyorum, aramızda harika bir ilişki var. Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmaları'na öncülük edeceğini düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı, "Suudi Arabistan'ın yıl sonuna kadar Abraham Anlaşmaları'na katılacağını düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Evet, düşünüyorum. Onların bir Gazze sorunu ve bir İran sorunu vardı. Artık bu iki sorunları da yok." yanıtını verdi.