Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama

ABD-İran zirvesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk yorum!
Esenler'de sokak ortasında eşini katleden erkek, tehditler savurup kendine zarar verdi

Eşini katletti, tehditler savurup kendine zarar verdi
Havacılıkta çığır açacak yenilik: Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Biniş kartı ve check-in tarihe karışıyor

Trump'tan İran ve Rusya-Ukrayna Görüşmeleriyle İlgili Açıklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin olumlu gittiğini ancak sonuç alınmadığı takdirde bir anlamı olmayacağını söyledi. Ayrıca, Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında da iyimser değerlendirmelerde bulundu.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan görüşmelere ilişkin, "Bence fena gitmiyor. Ancak sonuç alınmaması halinde hiçbir önemi yok." açıklamasında bulundu.

Trump, Air Force One uçağında basına açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde çok sayıda çatışma bulunduğuna işaret eden Trump, "Yakın zamanda bazı çatışmalara ilişkin iyi haberlerimiz olacak." dedi.

Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin ise "Bence fena gitmiyor. Ancak sonuç alınmaması halinde hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle konu hakkında çok konuşmayı tercih etmediğine işaret eden Trump, Rusya- Ukrayna arasındaki görüşmelerin de "fena gitmediğini" dile getirdi.

Trump, yakın zamanda Rusya-Ukrayna görüşmeleri hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacağını belirterek, "Bir noktadan sonra ya elini taşın altına koyman ya da susman gerekir. Ne olacağını göreceğiz ama bence şu an işler yolunda gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.