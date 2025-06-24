Trump'tan İran ve İsrail'e Ateşkes İhlali Eleştirisi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in ateşkesi ihlal etmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Trump ayrıca, İsrail'in operasyonları nedeniyle de endişeli olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkesi bozduğunu ve bu durumdan memnun olmadığını bildirdi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Zirvesine hareket etmeden önce Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, saldırıların devam etmesinden hayal kırıklığı duyduğuna işaret etti.

Trump, İran'ın da İsrail'in de ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, bunu "kasıtlı" olarak yapıp yapmadıklarından emin olmadığını söyledi.

Dün gördüğü birçok şeyden memnun olmadığını kaydeden Trump, " İsrail'in ateşkes sağlanır sağlanmaz saldırmasının" hoşuna gitmediğini bildirdi.

Trump, İsrail'in bu sabah operasyon düzenlediğinin altını çizerek, " İsrail'in sakinleşmesini sağlamalıyım." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in bu sabah yaptıklarından memnun olmadığını söyleyen Trump, bu durumu durdurup durduramayacağına bakacağını dile getirdi.

Trump, İran'ın nükleer tesisine ilişkin ise "İran nükleer tesisini bir daha asla yeniden inşa edemeyecek. Orası tamamen yıkıma uğradı." dedi.

Ateşkesin ardından İsrail'in "hiç görülmedik şekilde" saldırıda bulunduğunu belirten Trump, "Onlardan memnun değilim. İran'dan da memnun değilim ancak İsrail'in bu sabah yaptıklarından hiç hoşnut değilim." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "(İsrail-İran) O kadar uzun süredir ve o kadar şiddetli çatışıyorlar ki ne halt ettiklerini bilmiyorlar." diye konuştu.

Ateşkes süreci

Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı bildirilmişti.

İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürmüş, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanlamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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