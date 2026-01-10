Haberler

Trump, Protestolar Nedeniyle İran'a Karşı Harekete Geçmekle Tehdit Etti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolar sırasında yetkililerin 'insanları öldürmesi' durumunda müdahale edeceklerini, ancak kara birlikleri göndermeyeceklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, Trump yönetiminin açıklamalarını kınadı.

WASHINGTON, 10 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump protestoların devam ettiği İran'da yetkililerin "insanları öldürmeye başlaması" durumunda "müdahale edeceklerini", ancak kara birlikleri göndermeyeceklerini söyledi.

Trump cuma günü İran'daki durumla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa müdahale edeceğiz. Bu, kara birlikleri göndermek anlamına gelmez, ancak onları çok, çok sert bir şekilde vurmak anlamına gelir" dedi.

Trump ve diğer üst düzey ABD yetkilileri, İran'ın "barışçıl protestocuları öldürmesi" halinde Washington'un harekete geçeceği konusunda daha önce de defalarca uyarıda bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü Trump yönetiminin ayaklanmalarla ilgili "müdahaleci ve aldatıcı" açıklamalarını kınayarak, bunların Washington'un İran halkına yönelik süregelen düşmanlığını yansıttığını söyledi.

İran'ın çeşitli şehirlerinde aralık sonundan bu yana, riyalin keskin düşüşü ve uzun süredir devam eden ekonomik zorluklar nedeniyle protestolar patlak verdi. Gösterilerin olduğunu kabul eden İranlı yetkililer, ekonomik şikayetleri ele almaya istekli olduklarını dile getirirken, şiddet ve vandalizme karşı uyarıda bulundu.

Çeşitli haberlere göre protestoların başlamasından bu yana protestocular ve güvenlik güçleri mensupları da dahil olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetti, ancak ölü sayısına ilişkin resmi bir rakam bulunmuyor.

Kaynak: Xinhua
