Trump'tan İran'la Barış Görüşmeleri İddialarına Yalanlama

( ANKARA ) – ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'la barış görüşmeleri başlattığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. "Hiçbir şekilde İran'la barış görüşmesi başlatmadım. Bu tamamen uydurma, sahte haber" diyen Trump, "Eğer konuşmak istiyorlarsa, bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Masadaki teklifi kabul etselerdi birçok hayat kurtulmuş olurdu" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada," İran'la 'barış görüşmeleri' başlatmadım, hiçbir şekilde, hiçbir biçimde, hiçbir yolla! Bu tamamen uydurma, sahte haber! Eğer konuşmak istiyorlarsa, bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar. Masadaki teklifi kabul etmeliydiler, birçok hayat kurtulmuş olurdu" ifadelerini kullandı.

Trump, Kanada'daki G7 Zirvesi'nden ayrılırken de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da hedef almıştı. Macron'un kendisinin Washington'a İsrail ve İran arasında bir ateşkesi sağlamak için döndüğünü söylediğini hatırlatan Trump, "Yanlış! Emmanuel her zaman yanılır" ifadelerini kullandı. Trump, Macron'un bu iddiasını "reklam arayışı" olarak nitelendirerek, dönüş amacının ateşkesle hiçbir ilgisi olmadığını ve "daha büyük bir mesele" üzerinde çalıştığını belirtti.