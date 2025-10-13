Trump'tan İran ile Uzlaşma Mesajı ve İsrail Desteklemeleri

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası bir uzlaşı için "(İranlılar) Anlaşma yapmak istiyorlar ve biz de bir şeyler yapabilir miyiz diye bakacağız, çünkü olanlar çılgınca ve artık buna tahammülümüz yok." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail'e düzenlediği resmi ziyareti kapsamında İsrail parlamentosuna hitap etti.

Trump, konuşmasında ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarını hatırlatarak, "Aksilikler asıl olarak Başkan Obama'nın İran nükleer anlaşmasını imzalamasıyla başladı." dedi.

İran ile nükleer anlaşmayı feshetmekten gurur duyduğunu kaydeden Trump, "dünyanın bu bölgesi için, İran liderlerinin vekillerini finanse etmesinden ve sonunda İsrail'in varoluş hakkını tanımasından daha iyi bir şey olamayacağını" savundu.

ABD Başkanı, "(İranlılar) Anlaşma yapmak istiyorlar ve biz de bir şeyler yapabilir miyiz diye bakacağız, çünkü olanlar çılgınca ve artık buna tahammülümüz yok." diye konuştu.

İsrail ve Orta Doğu için "çok heyecan verici bir zaman olduğunu" savunan Trump, "Dostluk, işbirliği ve ticaret bağları, Tel Aviv'den Dubai'ye, Hayfa'dan Beyrut'a, Kudüs'ten Şam'a, İsrail'den Mısır'a, Suudi Arabistan'dan Katar'a, Pakistan'dan Endonezya'ya, Irak'tan Suriye'ye, Bahreyn'e, Türkiye'den Ürdün'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Amman'a, Ermenistan'dan Azerbaycan'a kadar uzanacak." ifadesini kullandı.

Arap ve Müslüman ülkelerden Gazze için güvenli yeniden inşa taahhüdünde bulunanlara teşekkür eden ABD Başkanı Trump, "Birçok zengin Arap ülkesinden, Gazze'yi yeniden inşa etmek için büyük miktarda para koyacaklarını söyleyenler oldu." diye konuştu.

Trump, İsrail'in her zaman ABD'nin önemli bir müttefiki olarak kalacağını vurgulayarak, İsrail ordusuna giden milyarlarca dolarlık harcamayı onayladığını aktardı.

İsrail'in bugün, tarihindeki herhangi bir döneme kıyasla "daha güvende, daha güçlü ve daha saygın" olduğunu öne süren Trump, İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalayan ülkelerin "bölgedeki en başarılı ülkeler arasında olduğunu" iddia etti.

ABD Başkanı Trump, konuşması sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a, hakkında yolsuzluk davaları bulunan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu affetmesi yönünde çağrıda bulundu.