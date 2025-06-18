Trump'tan İran ile Müzakereler Hakkında Açıklamalar

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelere açık olduğunu ancak bu talebin çok geç geldiğini söyledi. Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerle konuşan ABD Başkanı, "Tüm bu ölüm ve yıkımdan önce neden benimle müzakere etmediniz? İki hafta önce bunu yapabilirdiniz. Gayet iyi sonuç alırdınız. Bir ülkeniz olurdu" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın ne kadar süreceği konusunda belirsizlik olduğunu şu sözlerle vurguladı: " İran'ın hava savunması yok olmuş durumda, ama ne kadar süreceğini bilmiyorum." ABD Başkanı, diplomatik temaslara dair somut detay paylaşmasa da, "Bugün ile bir hafta önce arasında büyük fark var... Konuşmak için artık çok geç" sözleriyle İran cephesinde önemli bir değişim olduğunu ima etti.

Trump, İranlı yetkililerin Beyaz Saray'a gelme teklifinde bulunduğunu da belirterek, "Bunun zor olduğunu söylediler ama görüşme niyetleri var" dedi. ABD merkezli NYT'ye göre ABD Başkanı bir gazetecinin, müzakere için artık çok geç olup olmadığı sorusuna ise, "Hiçbir şey için geç değil" yanıtını verdi. Trump İran'ın nükleer programına ilişkin de "İki kelime: koşulsuz teslimiyet. Yeter artık" ifadesini kullandı.

Belirsizlik stratejisi

ABD'nin İran'ı vurup vurmayacağı sorusuna ise, "Bunu söyleyemem. Gelecek hafta çok şey olacak, belki daha da kısa sürede" diyerek askeri müdahale ihtimaline açık kapı bıraktı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında ise sadece "Bol şans," diyen Trump, İran'ın nükleer tesislerinin vurulup vurulmayacağına dair soruya ise net bir yanıt vermekten kaçındı. ABD Başkanı bu soruya "Belki yaparım, belki yapmam. Ne yapacağımı kimse bilmiyor... İran çok zor durumda ve müzakere etmek istiyor." şeklinde yanıt verdi.

Trump 2016'da da henüz başkan olmadan önce yaptığı bir konuşmada, ABD'nin "çok öngörülebilir" bir ülke olduğunu söyleyerek dış politikada daha fazla belirsizlik gerektiğini şu sözlerle savunmuştu: "Asker gönderiyoruz, haber veriyoruz. Başka bir şey yapıyoruz, basın toplantısı düzenliyoruz."

İlk başkanlık döneminden bu yana bu "belirsizlik doktrini"ne bağlı kalan Trump, İran konusunda da şu ana değin net bir yol haritası sunmadı. ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına katılıp katılmayacağı da hala belirsiz.