Trump'tan İran için acil tahliye çağrısı

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Beyaz Saray, Trump'ın 'Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli.' ifadesinin, İsrail-İran geriliminin arttığı dönemde İran'ın müzakere masasına oturması gerekliliğini vurguladığını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail- İran gerilimine ilişkin " Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesinin, İran'ın masaya oturması ihtiyacının aciliyetini yansıttığını bildirdi.

CNN'e konuşan Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump'ın Truth Social hesabından yaptığı " Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli." ifadesine açıklık getirdi.

Yetkili, Trump'ın ifadesinin, İsrail- İran geriliminin yükseldiği bir dönemde İran'ın "masaya oturması ihtiyacının aciliyetini" yansıttığını savundu.

Trump'ın, Kanada'nın ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesinde bulunduğunu hatırlatan yetkili, Trump'ın, gündeme dair ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer yetkililerden düzenli güncellemeler aldığını da sözlerine ekledi.

"Derhal tahliye" mesajı

Trump, İsrail ile İran arasındaki gerilime ilişkin Truth Social hesabından yeni bir açıklama yaparak, şunları kaydetmişti:

"İran, onlara imzalamalarını söylediğim anlaşmayı imzalamalıydı. Çok yazık, büyük bir insanlık kaybı. İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Tahran'daki herkes derhal tahliye edilmeli."

Trump, son açıklamasında, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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