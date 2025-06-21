Trump'tan İran Açıklamaları: 'Nükleer Silaha Yakınlar'

- Trump: "( İran ) Kesinlikle birkaç ay içinde nükleer silaha sahip olacaklar"

"Yapmak isteyeceğimiz son şey kara kuvvetleri göndermek olur"

"Nükleer tesis saldırısına belki de gerek kalmayacak"

NEW JERSEY - ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın birkaç ay içinde nükleer silaha sahip olacağını" savunarak, "Bunun olmasına izin veremeyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey eyaletindeki Bedminster Golf Kulübü'ne inişinin ardından basına yaptığı açıklamada, İran, İsrail, Çin, NATO ve Nobel Barış Ödülü dahil çok sayıda kritik başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran Dışişleri Bakanı'nın ABD'ye İsrail'e hava saldırılarını durdurması yönünde telkinde bulunduğunu belirterek, "Bu talebi iletmek şu anda çok zor. Kazanan bir taraf varsa, kaybeden taraf için böyle bir çağrıda bulunmak zordur. Ama biz hazırız, istekliyiz ve yapabiliriz" dedi.

Trump, Avrupa ülkelerinin İran'la görüşmelerde "hiç yardımcı olmadığını" belirterek, "İran Avrupa ile değil bizimle konuşmak istiyor" ifadesini kullandı.

"İran birkaç hafta içinde nükleer silaha ulaşabilir"

Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Topladıkları materyal muazzam. Bence birkaç hafta içinde, kesinlikle birkaç ay içinde nükleer silaha sahip olacaklar. Bunun olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

Trump, istihbarat kurumlarının İran'ın henüz nükleer kapasiteye ulaşmadığı yönündeki değerlendirmelerini reddederek, "İstihbarat teşkilatım yanılıyor. Bunu açıkça söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Yapmak isteyeceğimiz son şey kara kuvvetleri göndermek olur"

İran'a yönelik olası bir askeri müdahale hakkında da konuşan Trump, "Kara kuvvetleri hakkında konuşmayacağım. Yapmak isteyeceğimiz son şey kara kuvvetleri göndermek olur. Şu anda bu kararı değerlendirme aşamasındayız" dedi.

"İsrail'in kapasitesi sınırlı, ama gerek kalmayabilir"

İsrail'in İran'a yönelik nükleer tesis saldırı kapasitesine dair değerlendirmede bulunan Trump, "Kapasiteleri sınırlı. Küçük bir kısmını aşabilirler ama çok derine inemezler. Belki de bu tür adımlar gerekmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Nobel Ödülü'nü bana vermezler çünkü sadece liberallere veriyorlar"

Eski Kongre Üyesi Matt Gaetz'in "hem İsrail hem İran'a nükleer denetçiler gönderilmesini sağlayan bir anlaşma durumunda Trump'a Nobel Barış Ödülü verilmesi" teklifine ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Ruanda, Kongo, Hindistan-Pakistan ve Abraham Anlaşmaları da dahil olmak üzere birçok barış adımı attım. Ama Nobel Ödülü'nü bana vermezler çünkü sadece liberallere veriyorlar" dedi.

"Elektrik üretimi için neden nükleer enerjiye ihtiyaç duysunlar"

Trump, İran'ın sivil nükleer enerji programına dair ise "Dünyanın en büyük petrol rezervlerinin üstünde oturuyorlar. Elektrik üretimi için neden nükleer enerjiye ihtiyaç duysunlar? Bu bana inandırıcı gelmiyor" şeklinde konuştu.

"ABD'ye saldırı olursa, sorumlular anında bulunur"

Trump, İran kaynaklı olası bir saldırıya ilişkin, "Modern ekipmanlarla saldırıyı kimin gerçekleştirdiği hızla anlaşılır. ve o kişiler çok mutsuz olurlar" şeklinde konuştu.

"Xi ile çok iyi anlaşıyorum"

Trump, Çin ile ilgili bir soruya, "Çin Devlet Başkanı Xi ile çok iyi anlaşıyorum. O da beni seviyor. Çok iyi bir ilişkimiz var. İran meselesine karışacaklarını sanmıyorum" yanıtını verdi.

NATO'ya bütçe çağrısı

NATO müttefiklerine yönelik mali yükümlülük çağrısını yineleyen Trump, "Gayrisafi yurt içi hasılaların yüzde 5'ini savunma harcamalarına ayırmaları gerekir. ABD, masrafların neredeyse tamamını karşılıyor. İspanya ve Kanada gibi ülkeler ise düşük ödeme yapanlar arasında" dedi.

"Güney Kaliforniya'da yangını biz söndürdük"

Göçmen operasyonları ve Los Angeles'taki askeri müdahale hakkında da açıklamalarda bulunan Trump, "Vali Gavin Newsom çok kötü yönetiyor. Eğer biz gitmeseydik, şehir haritadan silinmişti. İkinci geceden itibaren kontrolü sağladık" ifadelerini kullandı.