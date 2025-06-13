Trump'tan İran Açıklamaları: 'Nükleer Bombaya Sahip Olamaz'

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından haberdar olduğunu ve İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önlenmesi gerektiğini ifade etti. Müzakere masasına geri dönmeyi umduğunu belirten Trump, gerekirse İsrail'i savunacaklarını söyledi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırısından önceden haberi olduğunu belirterek, "İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Fox News televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Trump, saldırıdan önceden haberi olduğunu ifade ederek, "İran nükleer bombaya sahip olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz" dedi. Trump'ın Fox News muhabirine "misillemenin ne olabileceğini görmek istediğini söylediği" aktarıldı. Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız" diye konuştu. Haberde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) yüksek alarmda olduğu da belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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