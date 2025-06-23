Trump'tan İran'a Sözel Tepki: 'Zayıf Karşılık Verdiler'

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD üssüne yönelik füze saldırısını zayıf olarak nitelendirerek, hiçbir Amerikalıya zarar gelmediğini ve maddi hasarın minimumda kaldığını açıkladı. İran'a önceden haber verdikleri için teşekkür eden Trump, bölgedeki barış ve uyum için umutlu olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Şunu memnuniyetle bildiriyorum ki hiçbir Amerikalıya zarar gelmedi ve neredeyse hiçbir maddi hasar oluşmadı. En önemlisi de İran öfkesini 'boşaltmış' oldu, umarım bundan sonra daha fazla nefret olmaz. İran'a, bize önceden haber verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu sayede hiçbir can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı." açıklamasında bulundu.

İran'ın, Katar'daki ABD üssüne yönelik ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump açıklamasında İran'ın misillemesini "zayıf" olarak nitelerken şunları kaydetti:

"İran, nükleer tesislerini imha etmemize çok zayıf bir karşılık verdi. Bu beklediğimiz bir durumdu ve son derece etkili bir şekilde karşılık verdik. Toplam 14 füze ateşlendi bunların 13'ü etkisiz hale getirildi, 1'i ise 'serbest bırakıldı' çünkü tehdit oluşturmayan bir yöne gidiyordu.

Şunu memnuniyetle bildiriyorum ki hiçbir Amerikalıya zarar gelmedi ve neredeyse hiçbir maddi hasar oluşmadı. En önemlisi de İran öfkesini 'boşaltmış' oldu, umarım bundan sonra daha fazla nefret olmaz. İran'a, bize önceden haber verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu sayede hiçbir can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı.

"İran artık bölgede barış ve uyum yoluna gidebilir ve ben de İsrail'i aynı yönde hareket etmeleri için heyecanla teşvik edeceğim"

Belki de İran artık bölgede barış ve uyum yoluna gidebilir ve ben de İsrail'i aynı yönde hareket etmeleri için heyecanla teşvik edeceğim. Bu meseleye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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