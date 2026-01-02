Haberler

ABD Başkanı Trump: "İran Barışçıl Protestocuları Öldürürse ABD Onların Yardımına Gelecektir. Tetikteyiz ve Hazırız"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın barışçıl protestoculara şiddet uygulaması durumunda ABD'nin müdahale edeceğini açıkladı. Protestoların beşinci gününde güvenlik güçleriyle çatışmalarda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın protestocuları öldürmesi halinde halinde ABD'nin devreye gireceğini söyledi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve şiddet kullanarak öldürürse -ki bu onların alışkanlığıdır- Amerika Birleşik Devletleri onların yardımına gelecektir. Tetikteyiz ve harekete geçmeye hazırız. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İran'da ulusal para birimindeki sert değer kaybının tetiklediği protestolar beşinci gününü geride bırakırken, protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda en az 7 kişi öldü. Başkent Tahran'da başlayıp farklı kentlere ve üniversitelere yayılan protestolarda İran'ın dini yönetimini hedef alan sloganlar da atılıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
