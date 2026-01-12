ABD Başkanı Trump: "İran, Müzakere Etmek İstiyor, Bir Toplantı Ayarlanıyor; Ancak Yaşananlar Nedeniyle Görüşmeden Önce Harekete Geçmemiz Gerekebilir"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolar ve ABD'nin olası askeri müdahalesine ilişkin olarak, "İran liderleri, dün müzakere etmek için aradı. Sanırım ABD tarafından hırpalanmaktan yoruldular. İran müzakere etmek istiyor. Onlarla görüşebiliriz. Bir toplantı ayarlanıyor. Ancak yaşananlar nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir. Ama bir toplantı ayarlanıyor" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Air Force One'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'a ilişkin ABD'nin askeri müdahalesinin değerlendirilip değerlendirilmediği sorulan Trump, İran içinde gittikçe tırmanan protestolar karşısında "askeri seçenekler de dahil olmak üzere güçlü tepkileri değerlendirdiklerini ve ABD'nin İranlı yetkililerle görüşebileceğini, İran muhalefetiyle de temas halinde olduklarını" söyledi.

İran için askeri müdahale sinyali

Trump, "Ordu bunu inceliyor ve biz çok güçlü bazı seçenekleri değerlendiriyoruz. Çok güçlü seçenekleri değerlendiriyoruz... Saat başı rapor alıyorum ve çok yakında bir karar vereceğiz" dedi.

"Süleymani, el-Bağdadi, İran'ın nükleer tehdidi ortadan kalktı"

Trump, İran liderlerini, güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması halinde ABD'nin saldıracağını söyleyerek tehdit etmişti. Bunun üzerine İran'ın tehditleri ciddiye alıp almadığının sorulması üzerine Trump, "Yıllarca benimle birlikte bu süreçten geçtikten sonra, muhtemelen öyle düşünüyorlardır, değil mi?... Süleymani, el-Bağdadi, İran'ın nükleer tehdidi ortadan kalktı... Ne kadar aptalca bir soru" diye konuştu.

WSJ: "İran konusunda masada askeri ve siber seçenekler var"

Batı medyasına konuşan bir ABD'li yetkili, Trump'ın İran'a ilişkin seçenekleri görüşmek üzere salı günü üst düzey danışmanlarıyla bir araya geleceğini söyledi. ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) da seçenekler arasında askeri saldırılar, gizli siber silahların kullanılması, yaptırımların genişletilmesi ve hükümet karşıtı kaynaklara çevrimiçi destek sağlanmasının yer aldığını yazdı.

Venezuela ve petrol mesajı

Venezuela'da geçici Devlet Başkanı olarak Delcy Rodriguez'in seçilmesine ve ABD ile sürdürülen temaslara ilişkin Trump, "Venezuela gerçekten iyi gidiyor... (Delcy Rodríguez) bize 50 milyon varil petrol alıp alamayacağımızı sordu ve ben de 'evet, alabiliriz' dedim, bu 4,2 milyar dolar ediyor ve şu anda ABD'ye doğru yolda" diye konuştu.

Küba ile temaslar sürüyor

Geçen hafta tehdit ettiği ülkeler arasında bulunan Küba hakkında da konuşan Trump, "Küba ile görüşüyoruz ve yakında öğreneceksiniz... İlgilenmesini istediğim gruplardan biri de Küba'dan zorla çıkarılan veya baskı altında ayrılan insanlar; şu anda ABD'nin harika vatandaşları onlar" ifadelerini kullandı.

Grönland çıkışı: Rusya ve Çin vurgusu

Donald Trump, Danimarka ile gerilime yol açan "Grönland'ı almalıyız" sözlerine ilişkin değerlendirmesinde, "Eğer Grönland'ı biz almazsak, Rusya ya da Çin alacak. Buna izin vermeyeceğim. Grönland anlaşmayı yapmalı çünkü Grönland Rusya veya Çin'in yönetimi ele geçirmesini istemiyor... Savunmaları temelde iki köpek kızağından ibaret" ifadelerini kaydetti.

ICE yetkililerine ilişkin değerlendirme

ABD'nin Minneapolis kentinde bir Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanının bir kadını silahla vurup öldürmesi ve bu olayın kamuoyunda geniş yankı bulmasına ilişkin sorulan soruya Trump, "Kanun uygulayıcılarımıza saygı duymalıyız. En azından o kadın kanun uygulayıcılara karşı çok, çok saygısız davrandı... İster polis, ister ICE, ister Sınır Devriyesi olsun, kanun uygulayıcılara bunu yapamazsınız. Açıkçası, bence bunlar profesyonel kışkırtıcılar ve bunun parasını kimin ödediğini bulacağız" yanıtını verdi.

Donald Trump, ICE yetkililerine ilişkin ise "Bu insanlar her gün taciz ediliyor ve tehdit ediliyor... ve yaptıkları tek şey benim seçilmemi sağlayan şeyi yapmak" ifadesini kullandı.