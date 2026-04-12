ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış yapan gemileri ablukaya alacaklarını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtti.

Trump, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile sabahın erken saatlerinde başlayıp gece boyu, yaklaşık 20 saat sürdüğünü aktardığı müzakerelerle ilgili açıklama yaptı.

İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeye isteksiz olduğunu kaydeden Trump, "Birleşik Devletler Donanması, derhal Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacak." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmaya söz verip bilerek bunu yapmadığını, bu durumun birçok kişi ile ülke için zorluklara yol açtığını savunarak "Tüm donanmaları ve mayın bırakıcılarının çoğu tamamen havaya uçurulsa da suya mayın koyduklarını söylüyorlar. Bunu yapmış olabilirler ancak hangi gemi sahibi bunu riske atmak ister?" görüşünü paylaştı.

"Kitaptaki tüm kanunları ihlal ediyorlar"

İran'ın "itibarına kalıcı zarar geldiğini" vurgulayan Trump, "Söz verdikleri gibi uluslararası su yolunu bir an önce açma sürecine başlasalar iyi olur. Kitaptaki tüm kanunları ihlal ediyorlar." yorumunu yaptı.

Trump, ABD donanmasına, İran'a geçiş ücreti ödemiş olan uluslararası sulardaki her gemiyi tespit edip durdurma talimatı verdiğini ve Tahran'ın boğaza döşediği mayınları imha edeceklerini duyurarak "Yasa dışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş hakkına sahip olmayacak." dedi.

ABD'ye ya da "barışçıl gemilere ateş açan İranlıları cehenneme göndereceklerini" savunan Trump, birçok açıdan, üzerinde mutabık kalınan hususların, askeri operasyonlarını sonuna kadar sürdürmelerinden daha iyi olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak nükleer gücün böylesine dengesiz, zorlu ve öngörülemez kişilerin eline geçmesine izin vermekle karşılaştırıldığında, tüm bu hususların hiçbir önemi kalmaz."

Nükleer hedefleri nedeniyle çoğu liderleri öldü"

Trump, boğaza izin verilenlerin girip çıkabileceği bir sonuca ulaşabileceklerini ancak İran'ın "bir yerlerde mayın olabilir" diyerek buna izin vermediğini savundu ve bunu "şantaj" şeklinde niteleyerek buna izin veremeyeceklerini kaydetti.

İran'ın bu duruma nasıl son verebileceklerini bildiğini ve "nükleer hedefleri nedeniyle çoğu liderlerinin öldüğünü" vurgulayan Trump, "Abluka yakında başlayacak. Diğer ülkeler de bu ablukanın bir parçası olacak." dedi.

Trump, ABD'nin her duruma hazırlıklı olduğunu ve "İran'da kalanı bitireceklerini" savunarak "İran, en önemli konudan vazgeçmiyor ve her zaman en başından bu yana, yıllar önce de dediğim gibi İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak." ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Trump, damadı Jared Kushner, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İslamabad'daki görüşmeler hakkında kendisini bilgilendirdiğini söyleyerek Pakistan'ın Hindistan ile gerilim nedeniyle kendisine teşekkür ettiğini aktardı.