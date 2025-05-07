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Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a Çatışmanın Sona Ermesi Çağrısı

Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a Çatışmanın Sona Ermesi Çağrısı
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmanın sona ermesi için destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Her iki ülke ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Trump, sorunun bir an önce çözülmesini umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın sona ermesi çağrısında bulunup çözüm için desteğe hazır olduğunu belirtti.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her iki ülke ile de çok iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Trump, bu sorunun bir an önce çözülmesini umduğunu ifade etti.

Trump, "Bu korkunç bir durum. Benim pozisyonum her iki ülkeyle de iyi geçinmek. İki ülkeyi de çok iyi tanıyorum ve bu işi çözdüklerini görmek istiyorum. Çatışmanın durduğunu görmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

İki tarafın da karşılıklı olarak birbirine saldırı yaptığını belirten Trump, "Her iki ülkeyle de çok iyi geçiniyoruz. Bunun bittiğini görmek istiyorum. Yardım edebileceğim bir şey olursa elbette orada olacağım." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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