Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Misilleme anında geldi

Komşu ülkeyi füzelerle vurdular! Misilleme anında geldi
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Trump'tan Hindistan-Pakistan Çatışmasına Yorum

Trump'tan Hindistan-Pakistan Çatışmasına Yorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak, durumu 'utanç verici' bulduğunu ve çatışmanın bir an önce sona ermesini umduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." dedi

Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yemin töreninde, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirmişti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
Final gibi yarı final! Inter-Barcelona'yı 4-3 mağlup ederek final biletini aldı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.