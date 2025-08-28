Trump'tan Hindistan'a Yüzde 50 Gümrük Vergisi

WASHINGTON, 28 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'dan yapılan ithalata getirdiği yüzde 50'lik gümrük vergisi çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe girdi.

Böylelikle Brezilya gibi Hindistan da Washington'ın belirlediği en yüksek oranlardan biri olan yüzde 50'lik gümrük vergisine tabi olmuş oldu. Trump, Hindistan'dan yapılan ithalata uygulanan vergiyi bu ülkenin Rusya'dan petrol satın almasını cezalandırmak amacıyla iki katına çıkarmıştı.

Yeni oran, Doğu Saati ile 12.01'de yürürlüğe girdi.

Hindistan bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Washington tarafından Hindistan'ın ihracatına uygulanan ek gümrük vergisini "haksız, gerekçesiz ve mantıksız" olarak nitelendirerek, petrol alımlarının, yerli tüketiciler için enerji maliyetlerini öngörülebilir ve uygun fiyatlı hale getirmek amacıyla yapıldığını belirtmişti.