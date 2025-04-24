Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'dan İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Trump'tan Harvard Üniversitesi'ne Yabancı Fonlar Üzerine Yeni Kararnameler

Trump'tan Harvard Üniversitesi'ne Yabancı Fonlar Üzerine Yeni Kararnameler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'ne yönelik yabancı fonların şeffaflığını artırmayı amaçlayan iki kararname imzaladı. Kararnamelerle birlikte üniversitelerin fon kaynaklarını açıklaması zorunlu hale gelirken, Trump yönetimi ile Harvard arasındaki uyuşmazlık da derinleşti.

ABD'de yönetim ile Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesi arasındaki tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, üniversitelerde yabancı fonlara ilişkin şeffaflık gerekliliklerini artıran ve okul disiplin politikalarının objektif kriterlere dayanmasını öngören iki kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın imzaladığı kararnamelere ilişkin detaylara yer verildi.

Kararnamede, üniversitelere yönelik yabancı fonların daha şeffaf olması gerektiği vurgulanarak, üniversitelerin söz konusu fonları eksiksiz ve zamanında bildirmesi şart koşuldu.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde üniversitelerin yabancı fonların detaylarını gizlemesine "imkan tanıyan" düzenlemelerin iptal edileceği belirtilen kararnamede, üniversitelerin yabancı fonların asıl kaynağını ve verilme amacını açıklaması zorunlu hale getirildi.

Kararnamede, ABD halkının daha önce kamuoyuyla "sınırlı şekilde paylaşılan" yabancı fonlarla ilgili bilgilere daha kapsamlı şekilde erişim sağlayabileceği, kurallara uymayan üniversitelere denetim, soruşturma ve yaptırımlar uygulanabileceği ifade edildi.

Şeffaflık kurallarına uymayan kurumlara verilen bazı federal hibelerin iptal edilebileceğine işaret edilen kararnamede, hesap verebilirliğin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Trump yönetiminin okullarda disiplin politikalarının objektifliğe dayandırılması gerektiği gerekçesiyle hazırlandığını belirttiği diğer kararnamede ise federal fonların doğrudan ya da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla "ırk temelli ayrımcılık" içeren uygulamalara yöneltilmemesi için önlemler geliştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Kararnamede, ABD değerlerine dayalı örnek disiplin politikalarının oluşturulması talep edilirken, eğitim sisteminde disiplinin yeniden tesis edilmesinin ve tüm öğrenciler için adil ve objektif uygulamaların hayata geçirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Trump ile Harvard Üniversitesi arasındaki anlaşmazlık

Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin destekçisi kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.