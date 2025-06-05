Trump'tan Harvard'a Yabancı Öğrenci Vizesi Kısıtlaması

Trump'tan Harvard'a Yabancı Öğrenci Vizesi Kısıtlaması
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ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesine yabancı öğrenci vizeleri konusunda kısıtlamalar getiren bir başkanlık kararnamesine imza attı. Karar, F, M veya J tipi vizelerle ABD'ye kabul edilen yeni yabancı öğrencilerin girişlerini askıya alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesine yabancı öğrencilerin vizeleri konusunda kısıtlamalar getiren başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, Harvard Üniversitesinde eğitim görmek veya değişim programlarına katılmak isteyen yabancı öğrencilerin vizelerine kısıtlamalar getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararnamede F, M veya J tipi vizeler kapsamında göçmen olmayan ancak Harvard'a kabul edilen yeni yabancı öğrencilerin ABD'ye girişlerinin askıya alındığı belirtildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığına bildiri kapsamındaki kriterleri karşılayan mevcut öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesini değerlendirme talimatı verildi.

Karar, Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) aracılığıyla diğer ABD üniversitelerine devam eden yabancı öğrenciler için geçerli olmazken "ulusal çıkar" açısından uygun görülen kişiler bundan muaf tutulacak.

Beyaz Saray'dan, Harvard'a suçlama

Beyaz Saray'ın açıklamasında ayrıca, Harvard Üniversitesinin "yabancı bağlantılar ve radikal eğilimler konusunda bir geçmişe sahip olduğu" belirtilerek son yıllarda kampüste meydana gelen olaylarda ciddi artış yaşandığı kaydedildi.

Harvard Üniversitesinin bazı disiplin ihlallerine yönelik gerekli işlemleri yapmadığı öne sürülen açıklamada, üniversite tarafından ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile paylaşılan bilgilerde eksikliklerin bulunduğu ve yalnızca 3 öğrenci hakkında sınırlı veri paylaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, üniversitenin Çin'le akademik ve finansal ilişkileri eleştirilerek Trump'ın, Amerikalı kurumların yabancı öğrenci almasını istediği ancak bu öğrencilerin ABD'yi seven kişilerden oluşması gerektiğine inandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
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