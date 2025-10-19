Haberler

Trump'tan Hamas ve Ukrayna Açıklamaları

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silahsızlanması için kesin bir zaman çizelgesinin olmadığını belirtirken, Gazze'deki ateşkes sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da yorumlar yaptı ve askerî yardımların sınırlarını sorguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın silahsızlanması konusunda kesin bir takvim olmadığını kaydederek, "Zaman çizelgesi ve kesin bir sınır yok, ancak her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Fox Business kanalına verdiği mülakatta, Gazze'de ateşkes süreci ile Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, İsrail ile Hamas arasında yapılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının ancak İran unsurunu devreden çıkarabildikleri için mümkün olduğunu savunarak, eğer İran'ın nükleer kapasitesini vurmamış olsalardı bu anlaşmanın yapılamayacağını ileri sürdü.

Gazze'deki durumu yakından takip ettiklerini anlatan Trump, "Hamas'ın silahsızlandırılması için zihninizde bir zaman çizelgesi var mı?" şeklindeki soruya, "Zaman çizelgesi ve kesin bir sınır yok, ancak her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Konuşmasının devamında ise Trump, yine de zihninde bir takvim olduğunu ve bu sürede "Hamas'ın üzerine düşeni yapması gerektiğini" savundu.

Bölgedeki koşulların oldukça zorlu olduğunu ifade eden ABD Başkanı, Hamas'ın hedef aldığı iddia edilen çete üyelerinin öldürülmesine ilişkin ise, "Onların çete üyeleri olduklarını söylediler. Bunlar şiddet eğilimli insanlar ve burası dünyanın çok şiddet eğilimli bir bölgesi." yorumunu yaptı.

İran konusunda Obama ile Biden'ı suçladı

Öte yandan Trump, eski Demokrat ABD başkanları Barack Obama ile Joe Biden'ı "İran'a destek vermekle" suçladı.

"Tamamen İran'ı desteklediler ve İsrail'i terk ettiler. Orta Doğu'nun geri kalanına göre İran'ı desteklediler. Bunu hem Obama ile hem de Biden ile yaptılar." diye konuşan Trump, kendisinin ise bu durumu tersine çevirdiğini savundu.

Putin bir şeyler alacak

ABD Başkanı Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin son durumu değerlendirdiği açıklamalarında ise Gazze'de ateşkesi sağladıklarını ve şimdi Ukrayna'da sağlamak istediklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirmek için Donetsk bölgesini talep ettiği iddiasına yönelik bir soruyu cevaplarken net ifadeler kullanmaktan kaçınan Trump, "O da bir şeyler alacak. Yani sonuçta savaştılar. Onun (Rusya'nın) elinde çok fazla yer var ve oranın senin bir parçan olduğunu söylüyorsun." dedi.

Ukrayna'ya Tomahawk verecek mi?

ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri verip vermeyeceği sorusuna, "Bu konuyu inceliyorum." diye karşılık veren Trump, bununla birlikte ülkesinin de bu füzelere çok ihtiyaç duyduğunu ve bu sebeple bu sürecin çok da kolay olmayabileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, "Bizim de onlara ihtiyacımız var, tüm silahlarımızı Ukrayna'ya veremeyiz. Bizim de silahlarımız yetersiz kalabilir, bunu yapmak istemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ni tehlikeye atamam." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel


