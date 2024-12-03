Trump'tan Hamas'a Sert Mesaj: Rehineleri Serbest Bırakın!

Önümüzdeki ay ABD başkanlığı görevini devralacak olan Donald Trump, Hamas'ın 20 Ocak'a kadar elindeki tüm rehineleri serbest bırakmaması halinde "cehennemi yaşayacağını" ifade etti.ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Hamas'a çağrıda bulunarak göreve başlayacağı 20 Ocak'taki yemin töreninden önce tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti.

Trump, kurucuları arasında kendinin de yer aldığı Truth Social isimli sosyal ağ hesabından yayınladığı mesajda, "Gururla üstlendiğim ABD Başkanlığı görevim 20 Ocak 2025'te başlamadan önce rehinelerin serbest bırakılmaması halinde, Orta Doğu'da insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular cehennemi yaşayacak; sorumlular ABD'nin uzun ve şanlı geçmişinde hiç kimsenin almadığı kadar büyük bir darbe alacaktır. Rehineleri hemen serbest bırakın!" ifadelerini kullandı.

Rehinelerin çoğu hayatta değil

Batı ülkeleri tarafından terör örgütü olarak nitelendirilen Hamas ve bazı başka aşırıcı gruplar, 7 Ekim 2023'te saldırdıkları İsrail'de yaklaşık bin 200 kişiyi öldürmüş, 250'den fazla insanı da rehin alarak Gazze Şeridi'ne kaçırmıştı. 14 aydır devam eden savaşta hala Hamas'ın elinde olduğu varsayılan yaklaşık 100 rehineden çoğunun hayatta olmadığı sanılıyor. Söz konusu rehineler arasında İsrail vatandaşlığının yanında ABD ya da Alman vatandaşı olanlar da mevcut.

İsrail ordusundan Pazartesi günü yapılan açıklamada, rehinelerden birinin daha ölmüş olduğunun tespit edildiği bildirildi. Ordu, bu kişinin New York doğumlu, kaçırıldığında 21 yaşında olan İsrailli bir asker olduğunu ve 7 Ekim'deki çatışmalarda hayatını kaybetmesine rağmen cesedinin Hamas tarafından Gazze Şeridi'ne kaçırıldığını aktardı. ABD hükümeti de söz konusu şahsın aynı zamanda ABD vatandaşı olduğunu duyurdu.

dpa / ET,EC

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